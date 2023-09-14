شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يثير الجدل قبل مباراة الأهلي واتحاد العاصمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد العاصمة، يوم الجمعة، على ستاد “مدينة الملك فهد الرياضية” في الطائف، على أن يدير المباراة الحكم بييري أتشو.

وتقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والفريق الأول الكروي بنادي اتحاد العاصمة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و10:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

طاهر محمد طاهر يتحدث عن هدف الأهلي قبل مواجهة اتحاد العاصمة

كشف طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول الكروي بنادي الأهلي، عن هدف لاعبي المارد الأحمر، قبل مواجهة نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في كأس السوبر الإفريقي.

وقال طاهر: “مباراة السوبر الإفريقي ستكون قوية ومهمة، وهدفنا أن نبدأ الموسم ببطولة جديدة للأهلي، نكمل بها مسيرة بطولات الموسم الماضي ونسعد الجمهور في السعودية”.

وأضاف: “الأجواء في السعودية ممتازة والطقس جيد، ونستعد بشكل جيد للمباراة بعد معسكر الإعداد الرائع في النمسا، وندخل المباراة بمعنويات عالية ونركز على هدف واحد وهو الفوز بالبطولة لإسعاد جمهور الأهلي في كل مكان”.

واختتم طاهر محمد طاهر تصريحاته قائلًا: “اتحاد العاصمة فريق كبير وله كل الاحترام، وبما أنه وصل للبطولة السوبر فهو فريق قوي، ولديه معنويات عالية لتحقيق اللقب لكننا جئنا من أجل تحقيق الفوز”.