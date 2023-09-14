شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف صفقة الأهلي الجديدة من مباراة اتحاد العاصمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد العاصمة، يوم الجمعة، على ستاد “مدينة الملك فهد الرياضية” في الطائف، على أن يدير المباراة الحكم بييري أتشو.

وتقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والفريق الأول الكروي بنادي اتحاد العاصمة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و10:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

شكوك حول لحاق موديست بمباراة الأهلي

وسيطر الغموض حول موقف الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم فريق الأهلي المنضم حديثًا لصفوف الفريق، من المشاركة في مباراة اتحاد العاصمة الجزائري المقبلة، في كأس السوبر الإفريقي.

وأوضحت تقارير صحفي، أن هناك حالة من الغموض تسيطر على موقف موديست من خوض لقاء السوبر الإفريقي، وغير محسوم حتى الآن.

وأوضحت أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، سيحسم موقف موديست من المشاركة في المباراة من عدمها خلال الساعات المقبلة.

واختتم الموقع، أن البطاقة الدولية للفرنسي أنتوني موديست، لم تصل حتي الآن للاتحاد المصري لكرة القدم، حتى تستطيع إدارة النادي قيد اللاعب في قائمته.