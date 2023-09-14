شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني يتحدث عن مباراة الأهلي واتحاد العاصمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد العاصمة، يوم الجمعة، على ستاد “مدينة الملك فهد الرياضية” في الطائف، على أن يدير المباراة الحكم بييري أتشو.

وتقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد العاصمة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و10:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وأعرب محمد هاني الظهير الأيمن للنادي الأهلي، عن جاهزية المارد الأحمر لخوض مباراة اتحاد العاصمة الجزائري المنتظرة، في كأس السوبر الإفريقي.

وأكد محمد هاني في تصريحات عبر صفحة الأهلي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلا: “مستعدون جيدا للمباراة وخضنا فترة إعداد جيدة ومباراة واحدة تفصلنا عن الفوز ببطولة، وستكون بداية جيدة للموسم وتصنع الفارق معنا”.

محمد هاني: اتحاد العاصمة فريق جيد

وتابع: “اتحاد العاصمة فريق جيد وبالتأكيد هو مستعد مثلنا تمامًا، وشاهدنا مبارياتهم لندرس نقاط قوتهم وضعفهم”.

وأضاف: “التواجد في السعودية شيء جيد، وجمهور الأهلي في كل مكان في الوطن العربي، أتمنى أن يمتلئ الاستاد لهم ويدعموننا دائمًا، والأمر يصبح مختلفا حينما يكون الجمهور متواجدا في الملعب”.

واختتم: “لعب السوبر في السعودية قبل المشاركة في كأس العالم للأندية هناك أمر جيد وسوف يساعدنا والطقس جيد في الوقت الحالي وسوف يساعد على خروج المباراة بأفضل شكل”.