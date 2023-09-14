شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة عودة الدوريات من جديد اليوم الخميس الموافق 14-9-2023 بعد أيام من التوقف بسبب الأجندة الدولية.

حيث تنطلق منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة دوري روشن السعودي، وتأتي على رأسها مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود ضد نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة في السادسة مساء.

في حين ستعود باقي الدوريات العالمية تباعًا بداية من غدا الجمعة، والتي يأتي على رأسها مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الاسباني والدوري الألماني.

مواعيد مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024 والقنوات الناقلة

الأخدود× الاتحاد- الساعة 6 مساء على قناة SSC HD

الوحدة× ضمك- الساعة 9 مساء على قناة SSC HD

مواعيد مباريات بطولة كأس الإمارات

العين× البطائح- الساعة 4:30 مساء

الإمارات× الوحدة- الساعة 4:30 مساء

النصر× عجمان- الساعة 7 مساء