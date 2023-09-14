شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من اتحاد الكرة يصدم كبار أندية الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استحدثت رابطة الاتحاد السعودي لكرة القدم، لجنة جديدة تدير شئون الأندية، خلال الموسم الكروي الجديد.

وتقوم اللجنة بمراقبة مخالصة الأندية مع اللاعبين والمدربين، وكذلك طلبات التعاقدات مع اللاعبين والمدربين خلال موسم الانتقالات.

صحيفة الشرق الأوسط تكشف تفاصيل عن اللجنة الجديدة

وحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن لجنة الاستدامة المالية المستقلة يرأسها عبد العزيز المسعد، وكيل وزارة الرياضة لشؤون الشباب، بالإضافة لأعضاء من الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين.

وأكدت أنه يحق للجنة رفض قرارات إقالة المديرين الفنيين التي ستحمل النادي تبعات مالية كبيرة أو شرطًا جزائيًا كبيرًا.

وأوضحت الصحيفة، أن دور لجنة الاستدامة المالية مختص بمراقبة المشهد المالي العام لأندية الدوري السعودي للمحترفين، وهي أشبه بأدوار لجان اللعب المالي النظيف.

ويتصدر الهلال جدول منافسات دوري روشن للمحترفين برصيد 13 نقطة، بينما يأتي التعاون في المركز الثاني بنفس الرصيد، ويأتي نادي الاتحاد والأهلي في المراكز الثالث والرابع على التوالي برصيد 12 نقطة.