شكرا لقرائتكم خبر عن فارس عوض ينضم لقنوات ssc السعودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام المعلق الرياضي فارس عوض، بالإعلان عن انضمامه لشبكة قنوات ssc من أجل التعليق على مباريات الدوري السعودي.

وكانت قناة ssc أعلنت من قبل انضمام المعلق المصري مدحت شلبي في شهر أغسطس الماضي، للتعليق على مباريات دوري روشن السعودي.

وأعلن فارس عوض عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": تم الاتفاق رسميًا مع قنوات ssc الرياضية والانضمام إلىكوادرها بداية من تاريخه.

وأتم: كل الشكر لكل المسؤولين والقائمين عليها وكل الأمنيات بالتوفيق لي ولكل الزملاء فيها دعواتكم.

يُذكر أن أندية الدوري السعودي نجحت في ضم العديد من الصفقات العالمية، أبرزهم انضمام كريستيانو رونالدو وساديو ماني لصفوف النصر، وكريم بنزيما لصفوف اتحاد جدة، ونيمار دا سيلفا لصفوف الهلال.