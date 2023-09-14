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فارس عوض ينضم لقنوات ssc السعودية

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محمد الفلاح - قام المعلق الرياضي فارس عوض، بالإعلان عن انضمامه لشبكة قنوات ssc من أجل التعليق على مباريات الدوري السعودي.

وكانت قناة ssc أعلنت من قبل انضمام المعلق المصري مدحت شلبي في شهر أغسطس الماضي، للتعليق على مباريات دوري روشن السعودي.

وأعلن فارس عوض عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": تم الاتفاق رسميًا مع قنوات ssc والانضمام إلىكوادرها بداية من تاريخه.

وأتم: كل الشكر لكل المسؤولين والقائمين عليها وكل الأمنيات بالتوفيق لي ولكل الزملاء فيها دعواتكم.

يُذكر أن أندية الدوري السعودي نجحت في ضم العديد من الصفقات العالمية، أبرزهم انضمام   وساديو ماني لصفوف النصر، وكريم بنزيما لصفوف اتحاد جدة، ونيمار دا سيلفا لصفوف الهلال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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