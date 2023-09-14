شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات النصر السعودي في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا نسخة موسم 2023/24.

وتأهل النصر السعودي بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى دور المجموعات للبطولة الآسيوية بعد الفوز المثير الذي حققه على حساب شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة 4-2 في المباراة الفاصلة.

ويتواجد فريق النصر، في المجموعة الخامسة بمسابقة دوري أبطال آسيا إلى جانب فرق بيرسبوليس الإيراني واستقلال دوشنبه الطاجيكي والدحيل القطري.

ويسعى العالمي بقيادة البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني، لتقديم مستويات قوية خلال دور المجموعات والتأهل إلى الأدوار الإقصائية للمنافسة بقوة على اللقب الآسيوي.

وجاءت مباريات النصر كالآتي:

1- بيرسبوليس × النصر: الثلاثاء 19 سبتمبر (10:00 مساء) – ملعب آزادي (طهران)

2- النصر × استقلال: الإثنين 2 أكتوبر (9 مساءً) – استاد الأول بارك في الرياض

3- النصر × الدحيل: الثلاثاء 24 أكتوبر (9 مساءً) – استاد الأول بارك في الرياض

4- الدحيل × النصر: الثلاثاء 7 نوفمبر (9 مساءً) – استاد بن ناصر عبد الله بن خليفة (الدوحة)

5- النصر × بيرسبوليس: الإثنين 27 نوفمبر (9 مساءً) – استاد الأول بارك في الرياض

6- الاستقلال × النصر: الثلاثاء 5 ديسمبر (7 مساءً) – ستاد الجمهورية المركزي (دوشانبي)