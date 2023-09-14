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مدرب النصر يتدخل لحل أزمة مدافع الفريق بعد رفض رحيله

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محمد الفلاح - تدخل البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، من أجل حل أزمة مدافع الفريق، وعودته من أجل المشاركة أساسيًا خلال الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة " "، حسب مصادر لها، أن كاسترو أبلغ إدارة نادي النصر أنه سيعقد جلسة خاصة مع عبدالإله العمري مدافع الفريق عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وأضافت: "كاسترو تعهد لإدارة النادي أن الجلسة من أجل إعادة اللاعب للمشاركة أساسيًا مع الفريق في المباريات المقبلة، وانتهاء أزمته الأخيرة في ظل أهميته".

وتابعت: "المدرب البرتغالي يرى أن العمري من العناصر الأساسية للفريق في المرحلة المقبل، حيث تم استبعاده من مواجهات الفريق الماضية بسبب تلقيه عرضين من الأهلي والاتحاد وتم رفضهما من إدارة النادي".

ويسعى كاسترو لاستعادة العمري في الفترة المقبلة، خاصةً وأن المباريات ستكون في غاية الصعوبة في ظل الصراع على لقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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