شكرا لقرائتكم خبر عن على رأسهم رونالدو - ثلاثي النصر يصل إلى الرياض قبل مواجهة الرائد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الفريق الأول الكروي بنادي الرائد، ضمن مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتقام المباراة بين ناديي النصر والرائد على ملعب ستاد الملك عبدالله الرياضية، في تمام السادسة مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي.

رونالدو يصل إلى الرياض استعدادا لمواجهة الرائد

ووصل البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني والإسباني إيمريك لابورت ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، إلى مدينة الرياض، في الساعات الأخيرة من مساء أمس الأربعاء.

وأوضح علي العنزي، الصحفي بجريدة البلاد السعودية، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “إكس” تويتر سابقًا أن ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وصلوا إلى الرياض وذلك بعد إنتهاء ارتباطاتهم مع منتخبات بلادهم، خلال فترة التوقف الدولي للفيفا في شهر سبتمبر.

يذكر أن فريق النصر يحتل المركز السادس من جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، بينما يأتي فريق الأخدود في المركز الرابع عشر من الجدول برصيد 4 نقاط.