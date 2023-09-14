شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الاتحاد يغيب عن مواجهة الأخدود للإصابة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة لمواجهة نظيره الفريق الأول الكروي بنادي الأخدود، مساء يوم الغد الخميس، على ملعب “مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية” في إطار الجولة السادسة من الدوري السعودي.

وتقام مباراة اتحاد جدة أمام الأخدود في تمام الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت ابو ظبي.

مهند الشنقيطي يغيب عن مواجهة الأخدود

وتلقت صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، ضربة جديدة قبل مباراة الأخدود المنتظرة، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

وأوضحت تقارير صحفية سعودية، أن مهند الشنقيطي مدافع فريق الاتحاد، لم يغادر مع بعثة “العميد” إلى مدينة نجران استعدادًا لمواجهة الأخدود

وأوضحت التقارير أن عدم مغادرة الشنقيطي مع الاتحاد إلى نجران، تأتي بسبب إسارتهع بالأنفلونزا.

ويحتل فريق اتحاد جدة المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يقبع فريق الأخدود في المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط.