شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة جديدة للاتحاد قبل مواجهة الأخدود والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة لمواجهة نظيره الفريق الأول الكروي بنادي الأخدود، مساء يوم الغد الخميس، على ملعب “مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية” في إطار الجولة السادسة من الدوري السعودي.

وتقام مباراة اتحاد جدة أمام الأخدود في تمام الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت ابو ظبي.

جوتا وكورونادو يغيبان عن مواجهة الأخدود

واتضح موقف إثنين من لاعبي فريق اتحاد جدة الأجانب، من المشاركة في مباراة “العميد” المنتظرة ضد نظيره الأخدود، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي

وحسبما أورده الإعلامي الرياضي علاء سعيد، على حسابه عبر موقع التواصل الإجتماعي “اكس”، فإن إيجور كورونادو والبرتغالي فيلبي جوتا ثنائي فريق اتحاد جدة، سيغيان عن مباراة الأخدود.

ويأتي غياب كورونادو وجوتا عن فريق الاتحاد في مباراة الأخدود، بداعي الإصابة.

ويواصل كورنادو برنامجه العلاجي، خلال الفترة الحالية، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال، فيما يعاني جوتا من إصابة بشد في العضلة الخلفية للفخذ.

ويحتل فريق اتحاد جدة المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يقبع فريق الأخدود في المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط.