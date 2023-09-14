شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من نجم الهلال بعد تعرضه للإصابة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه حسان تمبكتي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم الأربعاء، رسالة لطمئنة جماهير النادي العاصمي، بعد إصابته المفاجئة مع المنتخب السعودي مؤخرًا.

ونشر حسان تمبكتي مقطع فيديو على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي “إكس” تويتر سابقًا، يظهر خلاله في ملعب تدريبات الهلال، برفقة الحارس محمد العويس.



وكتب تمبكتي معلقًا: “الحمدلله دائمًا وأبدًا.. من يتوكل على الله فهو حسبه”.

إصابة تمبكتي مع منتخب السعودية

وتعرض حسان تمبكتي للإصابة خلال مشاركته في مباراة المنتخب السعودي ضد كوريا الجنوبية، مساء أول أمس الثلاثاء، على ملعب سانت جيمس بارك بمدينة نيوكاسل الإنجليزية، والتي خسرها الأخضر بهدف من دون رد.

ويعاني نجم الهلال من إصابة بكدمة بسيطة في الركبة، ولكن اللاعب شارك بشكلٍ طبيعي مع لاعبو الهلال في تمارين الاستشفاء.

وشارك تمبكتي في التدريبات رفقة لاعبي الهلال، وأبدى جاهزية كبيرة للتواجد في مباراة “الزعيم” المقبلة ضد الرياض يوم الجمعة، في الجولة السادسة من الدوري السعودي.