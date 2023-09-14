شكرا لقرائتكم خبر عن كاسترو يحسم موقف نجم النصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية، آخر تطورات موقف عبدالإله العمري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، من المشاركة أساسيًا خلال الفترة المقبلة.

كاسترو: سأعقد جلسة مع العمري عقب التوقف الدولي

وبحسب ما نشرته صحيفة “الرياضية” السعودية، حسب مصدر خاص، أوضح أن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق أبلغ إدارة نادي النصر أنه سيعقد جلسة خاصة مع عبدالإله العمري عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وتابعت الصحيفة أن كاسترو تعهد لإدارة النادي أن الجلسة من أجل إعادة اللاعب للمشاركة أساسيًا مع الفريق في المباريات المقبلة.

وأشار التقرير إلي أن المدرب البرتغالي يرى أن العمري من العناصر الأساسية للفريق في المرحلة المقبل، حيث تم استبعاده من مواجهات الفريق الماضية بسبب تلقيه عرضين من الأهلي والاتحاد وتم رفضهما من إدارة النادي.

ويسعى كاسترو لاستعادة العمري في الفترة المقبلة، خاصةً وأن المباريات ستكون في غاية الصعوبة في ظل الصراع على لقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي.