جدة.. إغلاق شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز ما بين طريق "المدينة" و"الستين"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 سبتمبر 2023, 5:30 صباحاً

أعلنت أمانة محافظة جدة، إغلاق شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز، ما بين طريق المدينة المنورة، وشارع الستين؛ وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالمحافظة. وأوضحت الأمانة أنه سيجري إغلاق الطريق وعمل تحويلات مرورية مؤقتة ابتداءً من الساعة الثالثة صباحًا من يوم الجمعة المقبل حتى الساعة 11 صباحًا، ومن الساعة 3 صباحًا يوم السبت حتى الساعة 11 صباحًا؛ وذلك لتنفيذ مشروع إزالة جسر المشاة. وأوصت قائدي المركبات باستخدام الطرق البديلة وطريق الخدمة المؤدي إلى شارع غرة الهلالي؛ وذلك للمتجه إلى طريق الكورنيش، واستخدام شارع سعيد بن زقر؛ وذلك للمتجه إلى طريق الحرمين أو استخدام التحويلة المرورية قبل وبعد المشروع.

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