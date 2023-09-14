انت الان تتابع اعتبارًا من اليوم.. نظام حماية البيانات الشخصية يدخل حيز التنفيذ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 سبتمبر 2023, 5:35 صباحاً

دخل نظام حماية البيانات الشخصية، حيز التنفيذ، اعتبارًا من اليوم الخميس. ويوفر النظام آلية قانونية لحماية البيانات الشخصية من الانتهاك، والتعدي، والإفشاء، بأي صورة من الصور؛ بما يؤدي إلى منع أي انتهاك لبيانات الأفراد والهيئات. ويضع النظام عقوباتٍ صارمةً لكل من يحاول استغلال البيانات الشخصية للمواطنين، وينظم عمليات التعامل مع البيانات الشخصية المتعلقة بالأفراد الطبيعيين، في عدد من الجوانب. ويشمل إجراءات وقائية لمراحل جمع البيانات، ومعالجتها، وتخزينها، واستعمالها، وتمريرها؛ كما يوفر حماية للبيانات في صورتيها الإلكترونية والورقية؛ فيما تتضمن الحماية القانونية التي يوفرها النظام، البيانات النصية والصور الثابتة، ومقاطع الفيديو المنتجة عبر كاميرات التصوير. ويحدد النظام، ضوابطَ استعمال البيانات، عقب مرحلة جمعها بالطريقة النظامية؛ ليكون في نطاق الغرض المحدد من جمعها، وتصحيحها وإتلافها، وضوابط الإفصاح عن البيانات. وصنّف البيانات الشخصية، وشملت: (البيانات الصحية، والائتمانية، والبيانات الجنائية والشرطية، والصور الفوتوغرافية، ونسخ الوثائق الرسمية).

كانت هذه تفاصيل خبر اعتبارًا من اليوم.. نظام حماية البيانات الشخصية يدخل حيز التنفيذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.