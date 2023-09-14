انت الان تتابع تجعل الأجساد تصْفَر.. "الزعاق": نعيش مرحلة تقلبات جوية تتخللها رياح الخماسين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 سبتمبر 2023, 5:44 صباحاً

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: خلال هذه الأيام سنعيش مرحلة تقلبات جوية تتخللها رياح الخماسين، والتي تجعل الأجساد تصْفَرّ من تقلباته، يعقبها برد المربعانية الذي يسبب ازرقاقها لبرودته. وأضاف أن الأرقام والألوان لعبت دورًا بارزًا في حسابات العرب للفصول والمواسم؛ فالأرقام للعد، والألوان للوصف؛ فمثلًا "الأربعينية" مدتها 40 يومًا، و"رياح الخمسين" مدتها 50 يومًا، و"نجوم السبع" لأن عددها سبع، و"أصفري" لأن الأجساد تصْفَرّ من كثرة الأمراض، و"أزيرق" لازرقاقها من شدة البرد. وتابع الزعاق أن ألوان العرب واضحة كوضوح صحرائهم فهم سكان صحراء واضحة ظاهرها نفس باطنها.

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