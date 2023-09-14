"أمن الطرق": الالتزام بقواعد السير النظامية أسهَمَ في خفض وفيات حوادث الطرق

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محمد بن مسعود - الدمام - ثمّنت القوات الخاصة لأمن الطرق، دورَ قائدي المركبات في المملكة في الالتزام بقواعد السير النظامية على الطرق وإسهاماتها في خفض الحوادث.

وقال أمن الطرق في تغريدة على حسابه الرسمي في "إكس" (تويتر سابقًا): نثمّن دوركم.. التزامكم بقواعد السير النظامية أسهَمَ في خفض وفيات حوادث الطرق.

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