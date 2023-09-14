انت الان تتابع وسط مخاوف بشأن المعروض.. برنت يرتفع إلى 92.37 دولارًا للبرميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 سبتمبر 2023, 6:03 صباحاً

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات الخميس؛ إثر تجدد مخاوف الأسواق بشأن تراجع المعروض العالمي حتى نهاية العام. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 0.53% أو 49 سنتًا إلى 92.37 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:12 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة. وصعدت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.56% أو 50 سنتًا إلى 89.02 دولارًا للبرميل، بعدما تراجعت عند تسوية الأمس 0.4% أو ما يعادل 32 سنتًا للبرميل. وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الأخير إن قرارات كل من السعودية وروسيا بخفض إنتاج النفط سوف تسبب انخفاضًا حادًّا في المعروض العالمي حتى نهاية العام. وأضاف التقرير أن مخزونات النفط ستنخفض إلى مستويات مقلقة؛ الأمر الذي يرفع من تقلبات السوق وسط الأوضاع الاقتصادية الهشة التي نشهدها في الوقت الراهن. وعلى صعيد آخر، ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار أربعة ملايين برميل، متجاوزة التوقعات بهبوط 1.9 مليون برميل، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

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