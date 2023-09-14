إيداع 130 مليون ريال إعانات لطلاب «تكافل»

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- بواسطة أيمن الوشواش - أودعت مؤسسة تكافل الخيرية الدفعة الأولى بمبلغ 130 مليون ريال من إعانات العام الدراسي الحالي لطلبتها من المستحقين. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أودعت مؤسسة تكافل الخيرية الدفعة الأولى بمبلغ 130 مليون ريال من إعانات العام الدراسي الحالي لطلبتها من المستحقين. وجرى إيداع المبالغ في حسابات المدارس التي بدورها تقدم الدعم للطلاب وتغطية الاحتياجات المدرسية الأساسية، حيث استفاد منها 260 ألف طالب وطالبة يدرسون في 16 ألف مدرسة حكومية.

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