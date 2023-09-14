معامل البحر الأحمر تتيح تعلم الموسيقى التصويرية للأفلام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة لتأهيل الراغبين في تعلم الموسيقى التصويرية للأفلام، أطلقت معامل البحر الأحمر برنامجها الجديد بعنوان «موسيقى الأفلام»، الذي استحدث من أجل تنمية مواهب مؤلفي الموسيقى الناشئين عبر تقديم برنامج مكثف مدته 7 أيام، يتضمن دروسا تعليمية سيشرف على إعطائها نخبة من الخبراء ومؤلفي الموسيقى الحائزين على جوائز عالمية في التأليف الموسيقي.

وأوضحت معامل البحر الأحمر أن البرنامج الذي من المقرر أن يبدأ في الفترة بين 9 إلى 15 أكتوبر المقبل، ستهدف المواطنين والمقيمين في المملكة الراغبين في التدرب على تأليف الموسيقى التصويرية للأفلام، حيث سيقدم البرنامج للمتدربين المعرفة النظرية المقترنة بالتطبيق العملي ليتمكن المشاركون من تلقي آراء الخبراء والمدربين، لفتح آفاق للتطوير والحوار البناء، إضافة إلى أنه سيقوم بدعم صناعة السينما بشكل مباشر من خلال ربط الملحنين المشاركين مع مخرجي الأفلام، مما يحقق التعاون المباشر بينهما.

وأكدت معامل البحر الأحمر أن البرنامج من شأنه أن يعزز الفهم المتبادل لأهمية وتأثير الموسيقى وأبعادها للوصول إلى الاستجابة العاطفية لدى المشاهد، وتحسين مهارات الملحنين وصقلها، وشحذ حواسهم السردية لدمج أسلوبهم الموسيقي الفريد في تلحين الأفلام.

يذكر أن معامل البحر الأحمر تعد منصة لصناع الأفلام والكتاب ومحترفي صناعة السينما، ويمثل برنامج «موسيقى الأفلام» جزءا من مهمته لبناء صناعة السينما بكل جوانبها.