أم القرى تؤهل 300 طالب لسوق العمل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقامت جامعة أم القرى أمس، ممثلة في عمادة التطوير والجودة، اللقاء التعريفي الخاص بالطلبة لمبادرة الإشراف المهني، بالتعاون مع البنك السعودي الفرنسي، بهدف تنمية المهارات المهنية في قطاع البنوك والأعمال، وبلغ عدد الطلبة المتميزين المستهدفين للتدريب 300 طالب.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عامر الزائدي، أن المبادرة تهتم بصقل مهارات التعامل مع سوق العمل، وتوفر للطلبة فرصا للتدريب الميداني، مما يساعدهم على تطوير مهاراتهم المهنية، ومعرفة الكثير من المهام الفعلية الميدانية، وربطها بما يتلقونه في مقاعد الدراسة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة الجامعة الاستراتيجية 2027 والمحققة لرؤية المملكة 2030 في زيادة كفاءة العملية التعليمية، والتأهيل لسوق العمل، وزيادة فرص التوظيف.

بدورها أكدت وكيلة عمادة التطوير والجودة والمشرفة على مكتب الخريجين وتنمية المهارات المهنية الدكتورة ياسمين الرشيدي، أن اللقاء هدف إلى التعريف بمبادرة الإشراف المهني، واستقطاب الطلبة المميزين أكاديميا للانضمام إليها، من خلال تدريب وتأهيل مكثف خلال الرحلة التعليمية بالجامعة، حيث تشمل المبادرة برامج تدريبية مقدمة من أكاديمية البنك السعودي الفرنسي، مع تعيين مشرفين مهنيين من البنك للإشراف المباشر على الطلبة وتطوير مهاراتهم المهنية قبل التخرج.