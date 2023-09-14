«سيارة حسية» لتخفيف معاناة ذوي الإعاقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كأول سيارة تعمل على تحفيز الحواس لتخفيف معاناة ذوي الإعاقة، دشن نائب أمير الرياض محمد بن عبدالرحمن، أمس بقصر الحكم، مبادرة «السيارة الحسية» التي تنفذها جمعية أصدقاء ذوي الإعاقة بمنطقة الرياض بالتعاون مع أرامكو السعودية ومنصة إحسان.

جاء ذلك خلال استقباله رئيسة مجلس إدارة الجمعية الأميرة غدير بنت عبدالله، والنائب الأعلى للرئيس لشؤون أرامكو العامة خالد الملحم، والرئيس التنفيذي لمنصة «إحسان» إبراهيم الحسيني.

واستمع إلى شرح مفصل عن المبادرة وماهيتها وأهدافها والفئات المستهدفة بالمبادرة وفريق العمل القائم عليها.

كما اطلع على طريقة عمل السيارة الحسية التي تعد سيارة آمنة مصممة ومجهزة بشكل خاص يتم التحكم بالأدوات والأجهزة المتوفرة بها التي تعمل على تحفيز الحواس المختلفة للفرد كالنظر والسمع واللمس والتذوق والشم.

عقب ذلك كرم رعاة المبادرة، كما تسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة، ثم التقطت الصور التذكارية.

السيارة الحسية