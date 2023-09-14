إنشاء أول جامعة أهلية على دائري مكة الرابع

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- بواسطة أيمن الوشواش - استنادا إلى معدل زيادة النمو السكاني بمدينة مكة المكرمة وإحصائيات دراسة تحليل القطاعات بمدينة مكة المكرمة يوجد احتياج لـ7 آلاف مقعد دراسي بحلول عام 2025م، لهذا أطلقت شركة البلد الأمين الذراع الاستثماري لأمانة العاصمة المقدسة مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا مرحلة الدراسات للمذكرة التي وقعت سابقا لاستثمار أول جامعة أهلية سعودية خاصة يتم إنشاؤها بمدينة مكة المكرمة بمعايير عالمية وتخصصات أكاديمية تواكب حاجة السوق. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استنادا إلى معدل زيادة النمو السكاني بمدينة مكة المكرمة وإحصائيات دراسة تحليل القطاعات بمدينة مكة المكرمة يوجد احتياج لـ7 آلاف مقعد دراسي بحلول عام 2025م، لهذا أطلقت شركة البلد الأمين الذراع الاستثماري لأمانة العاصمة المقدسة مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا مرحلة الدراسات للمذكرة التي وقعت سابقا لاستثمار أول جامعة أهلية سعودية خاصة يتم إنشاؤها بمدينة مكة المكرمة بمعايير عالمية وتخصصات أكاديمية تواكب حاجة السوق. ويهدف المشروع إلى خدمة طلاب وطالبات المجتمع المكي للحصول على تعليم جامعي متميز بتخصصات نوعية يحتاجها سوق العمل ومعتمدة دوليا، إضافة إلى تقديم برامج نوعية باللغة الإنجليزية جاذبة للطلاب والطالبات المسلمين في كافة أنحاء العالم يضاهي مخرجات وجودة ما تقدمه الجامعات

العالمية، إضافة إلى توفير برامج خاصة للشركات الكبرى في مجالات متعددة مثل الهندسة والضيافة والسياحة وبرامج خدمات الحج والعمرة. أول جامعة أهلية بمكة المكرمة: عدد المقاعد الدراسية للمشروع: 1,500 مقعد.

الموقع: الطريق الدائري الرابع شارع عبد القادر كوشك.

مساحة المشروع: 155,494 م2.

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