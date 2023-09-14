شكرا لقرائتكم خبر استخدام الدرون في رصد الإشعاع والمواد الكيماوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للدفاع المدني، لزوار معرض «سيتي سكيب العالمي» بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، طائرة «الدرون»، التي تستخدم في رصد الإشعاع والمواد الكيماوية عن طريق جهاز مثبت في قاعدة الطائرة يرتبط مباشرة بجهاز لوحي، بهدف تحليل وتفسير البيانات بعد القياس.

كما استعرضت وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي، الآليات الحديثة المستخدمة لتحقيق الاستدامة البيئية.

من جهة أخرى أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد منصور الشكرة، أن المملكة العربية السعودية حققت إنجازا مهما في تعزيز السلامة المرورية بخفض وفيات حوادث الطرق بنسبة 35 % خلال الأعوام الـ 5 الماضية، وذلك ضمن جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض سيتي سكيب العالمي بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، الذي يستمر حتى يوم غد.

وأكد أن المملكة بدعم من القيادة الرشيدة وفق رؤية المملكة 2030، ساعية إلى تحقيق منجز آخر بالوصول إلى الهدف العالمي بخفض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50 % بحلول عام 2030 بتضافر جهود منظومة اللجنة الوزارية للسلامة المرورية بدعم من لجان السلامة المرورية في إمارات المناطق والجهات المعنية.

وأوضح أن وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام - الإدارة العامة للمرور - بذلت جهودا كبيرة في تحقيق متطلبات السلامة المرورية باستخدام الذكاء الاصطناعي في رصد وتتبع أماكن وقوع الحوادث (النقاط السوداء) ميدانيا، ووضع الحلول الضبطية والهندسية لها، حيث انخفضت الوفيات من 9311 في عام 2016 م إلى 6651 في عام 2021 م، بحسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية.

الدرون: