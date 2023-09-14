شكرا لقرائتكم خبر الأحساء والقطيف الأعلى في عدم توافق فحوص الزواج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت نسبة عدم توافق فحوص ما قبل الزواج للطرفين المقبلين عليه في كل من الأحساء والقطيف 9.3% و9.6% على الترتيب، وهي نسبة تزيد بفارق واضح على نسب عدم التوافق في مدن أخرى كالدمام، الخبر، الرياض، جدة، مكة والمدينة المنورة، وفقا لتقرير صادر عن وزارة الصحة يحوي بيانات برنامج الزواج الصحي.

التقرير الذي يتم تحديثه سنويا تضمن إجمالي الفحوص التي تم إجراؤها في المراكز المخصصة لذلك من قبل الوزارة، وعدد الفحوص المتوافقة، وغير المتوافقة، وكذلك الفحوص المتوافقة مع توفير مشورة للطرفين، والشهادات الصادرة.

وتصدرت الرياض عدد الفحوص بـ585.046 فحصا خلال عام كان المتوافق منها 485.220 وغير المتوافق 3.737.

