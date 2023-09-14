شكرا لقرائتكم خبر تعزيز التعاون السعودي الصيني في الحماية المدنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود أمس الأول، جلسة مباحثات رسمية مع وزير إدارة الطوارئ بجمهورية الصين الشعبية وانغ شيانغي، وذلك في ديوان الوزارة بالرياض.

وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز مسارات التعاون في مجال الطوارئ والحماية المدنية، بين وزارة الداخلية في المملكة ووزارة إدارة الطوارئ بجمهورية الصين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر جلسة المباحثات نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد المهنا، ومدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، ومدير عام مكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء خالد العروان، ومدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء حمود الفرج، وعدد من المسؤولين في وزارة الداخلية، فيما حضر من الجانب الصيني عدد من كبار المسؤولين في وزارة إدارة الطوارئ.