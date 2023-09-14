شكرا لقرائتكم خبر نقل ترددي للكبار وذوي الإعاقة في المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نقلا تردديا للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وذلك عبر عربات ترددية موجودة في الساحات الشرقية للمسجد الحرام، يستطيع القاصد الاستفادة منها عبر نقله من وإلى أبواب المسجد الحرام.

وتواصل الهيئة تقديم خدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف أرجاء المسجد الحرام من خلال مواقع عدة مجهزة بوسائل مخصصة لهم.

ويتمكن القاصدون للمسجد الحرام من الأشخاص ذوي الإعاقة من أداء فروضهم في المصليات المهيئة لهم والمجهزة بأدوات ووسائل مساندة، حيث خصصت مصليات داخل المسجد الحرام تتواجد بالقرب من الأبواب تسهيلا لوصولهم، وتتم أعمال تنظيف وتعقيم المصليات دوريا قبل وبعد كل صلاة، كما تزود المصليات بماء زمزم بمشربيات خاصة.

كما خصص للعربات اليدوية القادمة إلى المسجد الحرام عبر ساحاته مسارات رئيسية، أولها جسر أجياد وهو جسر يقع في الساحة الغربية يؤدي إلى الدور الأول من المطاف، والمسار الثاني عبر جسر الشبيكة جوار باب 64، إضافة إلى مسار يتجه إلى المروة عبر الساحات الشرقية، وهناك عدد من السلالم الكهربائية والمصاعد المزودة برموز وعلامات واضحة للتسهيل عليهم إضافة إلى وجود مسارات إلى المصليات الخاصة.

من جهة أخرى وقعت وزارة الحج والعمرة مذكرة تفاهم مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للقياس، لتعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين لتدريب العاملين في خدمة ضيوف الرحمن.

ووقّع مذكرة التفاهم وكيل الوزارة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو المداح، والمدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس الدكتور عبدالله القاطعي.

وتهدف الاتفاقية إلى تطبيق الاختبارات التي تلبي احتياجات وزارة الحج والعمرة، والاستفادة من الاختبارات والمقاييس التي تقدمها هيئة تقويم التعليم والتدريب، وعقد ورش عمل مشتركة في المواضيع ذات العلاقة. كما تسعى الاتفاقية إلى التعاون في تقديم الخدمات الفنية والاستشارية.

أماكن وجود العربات

مدخل جسر المروة باب 25.

مدخل سلم الأرقم باب 16.

مدخل جسر أجياد باب 5.

مدخل جسر الشبيكة باب 66.

مدخل سلم أجياد الكهربائي باب 5.

العربات اليدوية توجد في موقعين هما:

مدخل الساحة الشرقية باب السلام 19.

مدخل الساحة الغربية جسر أجياد.

العربات المجانية في موقعين: