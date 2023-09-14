شكرا لقرائتكم خبر الأمم المتحدة: نكثف جهودنا مع المملكة لإصلاح الطبيعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP عن استضافة المملكة لليوم العالمي للبيئة لعام 2024.

جاء ذلك خلال لقاء المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP السيدة إنغر أندرسن، مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا خالد الله السلمان، أمس الأول، في عاصمة كينيا نيروبي.

ورحبت المديرة التنفيذية، بالمملكة كشريك قوي في الجهود العالمية الرامية إلى إصلاح الأراضي، وتحقيق القدرة على مقاومة الجفاف، مؤكدة أن البرنامج، والمملكة باعتبارها البلد المضيف لفعاليات الاحتفال باليوم العالمي للبيئة؛ سيعملان معا لتكثيف الجهود لإصلاح الطبيعة؛ من أجل الحفاظ على الحياة.

من جهتها أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن إعلان برنامج الأمم المتحدة للبيئة استضافة المملكة لفعاليات اليوم العالمي للبيئة يأتي تأكيدا لدور المملكة الريادي محليا وإقليميا ودوليا في بذل الجهود وإطلاق المبادرات التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وحمايتها، ورفع مستوى الوعي وصولا لبيئة وموارد طبيعية مستدامة.

وأوضحت الوزارة أن الاحتفاء العام المقبل سيركز على إصلاح الأراضي وتحقيق القدرة على مقاومة الجفاف.

الجهود السعودية في المجال البيئي: