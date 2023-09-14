ارتفاع عدد رخص المحامين في المملكة بنسبة 315%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع عدد المحامين الممارسين في المملكة بنسبة 315% خلال العام الحالي مقارنة بعددهم في 2016 ، بعد تطوير وزارة العدل قطاع المحاماة وتمكين المحامين وتأهيلهم.

وشهد قطاع المحاماة تطورات عدة من أبرزها حوكمة ورقمنة إجراءات إصدار التراخيص، والتطوير ورفع الكفاءة لكامل المنظومة العدلية، وتعزيز القطاع بالتمكين والتأهيل للمحامين، إلى جانب إتاحة عدد من الخدمات الالكترونية للمحامين عبر بوابة المحامين ضمن منصة ناجز najiz.sa، مما عزز من جاذبية القطاع.

وعززت وزارة العدل من جودة خدمات المحامين، وذلك من خلال مركز التدريب العدلي الذي سن برامج تأهيلية وتدريبية للمحامين بمختلف أعمارهم وخبراتهم، منها دبلوم تأهيل المحامين الذي يعد أحد أكثر مسارات التأهيل والتدريب كفاءة.

وتتراوح مدة برنامج «تأهيل المحامين» من سنة للماجستير إلى سنتين للبكالوريوس؛ حيث يكتسب فيه المحامي عددا من المعارف والمهارات والأدوات التي تجعل منه محاميا ذا كفاءة عالية في المرافعات القضائية والاستشارات القانونية والمجالات الأخرى.

وأوضحت الوزارة أن عدد الرخص الممنوحة للمحامين والمحاميات بلغ 15,936 رخصة محاماة، منها 3416 رخصة لمحاميات، مقارنة بـ2016م؛ إذ كان عدد الرخص الممنوحة 3844 رخصة، منها 102 رخصة لمحاميات.

وشهد قطاع المحاماة تطورا ملحوظا وسريعا في الفترة الأخيرة، وكان من أبرز تلك التطورات إقرار قواعد السلوك المهني للمحامين، إضافة إلى الموافقة على اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، وإقرار قواعد الضبط ورفع الدعاوى التأديبية.

عدد الرخص في 2023

15,936 رخصة محاماة

3416 رخصة لمحاميات

عدد الرخص في 2016