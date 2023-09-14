شكرا لقرائتكم خبر القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في ضحايا الإعصار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد يونس المنفي، في ضحايا الإعصار الذي ضرب مدينة درنة.

وقال الملك سلمان «علمنا بنبأ الإعصار الذي ضرب مدينة درنة، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعب دولة ليبيا الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يعيد المفقودين سالمين، ويحفظكم وشعب دولة ليبيا من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

كما عزى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، في ضحايا الإعصار الذي ضرب مدينة درنة.

وقال ولي العهد «تلقيت نبأ الإعصار الذي ضرب مدينة درنة، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يعيد المفقودين سالمين، إنه سميع مجيب».

من جهة أخرى أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا بترقية وتعيين 155 قاضيا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتدادا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - لمرفق القضاء.

وسأل المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد خير الجزاء، وأن يوفق القضاة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في إقامة العدل.