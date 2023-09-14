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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار تحقيق خطوات متسارعة لتوطين وتمكين قطاع الصناعات العسكرية، تشارك المملكة في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI) خلال الفترة من 12 وحتى 15 سبتمبر الحالي، بتنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية وبتواجد شركائها الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص، حيث افتتح الجناح بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر وعدد من المسؤولين والمستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية.

واطلع السفير على محتوى أجنحة الجهات الوطنية المشاركة في الجناح السعودي الذي يضم كلا من وزارة الاستثمار، والشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي»، والشركة الكيميائية السعودية القابضة، ومعرض الدفاع العالمي التي استعرضت في الجناح السعودي ما يشهده قطاع الصناعات العسكرية من خطوات متسارعة لمواصلة توطين وتمكين القطاع وما يزخر به من قدرات محلية تلبي الاحتياجات العملية للأجهزة العسكرية، في إطار النمو المتسارع الذي يشهده القطاع على صعيد جذب الاستثمارات النوعية في القطاع التي ستسهم بشكل فعال في بناء اقتصاد مزدهر وصناعة مستدامة.

وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، والذي ترأس وفد المملكة المشارك بهذا المعرض، أن هذه المشاركة الاستراتيجية للمملكة تهدف إلى لقاء أبرز الجهات والشركات والمستثمرين في المجال من أنحاء العالم، وتسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع، وذلك عبر فتح آفاق التعاون الدولي مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية.

أهداف المشاركة: