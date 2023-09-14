شكرا لقرائتكم خبر منافسة على 7 ملايين ريال بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ 25 لعام 1445هـ، بجوائز يبلغ مجموعها 7 ملايين ريال، للفائزين في أفرعها الستة.

وسيقام حفل تكريم الفائزين من البنين في 2 / 9 / 1445هـ، بحضور أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، فيما سيقام حفل تكريم الفائزات في

3 / 9 / 1445هـ على شرف حرم خادم الحرمين الشريفين، الأميرة فهدة آل حثلين.

وبهذه المناسبة، رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقات القرآنية المحلية والدولية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على عنايتهما بالقرآن الكريم ورعايتهما للحافظين والحافظات ودعمهم وتحفيزهم وترسيخ قيمه ومبادئه في نفوسهم.

وأوضح أن المسابقة في هذه الدورة تميزت بزيادة مخصص الجوائز إلى 7 ملايين ريال، توزع للمتسابقين الفائزين في أفرعها الستة، حيث سيحصل الفائز الأول في الفرع الأول على جائزة قدرها 400.000 ريال.

يذكر أن التصفيات الأولية بدأت في جميع الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بعموم مناطق المملكة؛ استعدادا للتصفيات النهائية في شعبان القادم المقبل.

6 فروع للمسابقة في دورتها الحالية: