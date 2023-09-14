تنظيم مسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ25 لعام 1445هـ، بجوائز يبلغ مجموعها (7.000.000) ريال، للفائزين في أفرعها الستة.

وسيقام حفل تكريم الفائزين من البنين في 1445/09/02هـ، بحضور أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، فيما سيقام حفل تكريم الفائزات في 1445/09/03هـ على شرف حرم خادم الحرمين الشريفين الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين.

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقات القرآنية المحلية والدولية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن مسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات في هذه الدورة تميزت بزيادة مخصص الجوائز إلى (7.000.000) سبعة ملايين ريال، توزع على المتسابقين الفائزين في أفرعها الستة، حيث سيحصل الفائز الأول في الفرع الأول على جائزة قدرها 400.000 ريال.

وبين أن المسابقة في دورتها الحالية تتكون من ستة فروع هي:

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريقي الشاطبية والتيسير «روايةً ودرايةً».

الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم كاملًا.

الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع حسن الأداء والتجويد.

الفرع الرابع: حفظ عشرين جزءًا متتاليًا مع حسن الأداء والتجويد.

الفرع الخامس: حفظ عشرة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد.

الفرع السادس: حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد.

يذكر أن التصفيات الأولية بدأت في جميع الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بعموم مناطق المملكة؛ استعدادًا للتصفيات النهائية في شهر شعبان القادم.