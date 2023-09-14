ترقية وتعيين 155 قاضيا في وزارة العدل

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمره الكريم بترقية وتعيين 155 قاضيا في وزارة العدل بمختلف درجات السلك القضائي. وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم، وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمرفق القضاء.



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