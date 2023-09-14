ارتدادية.. هزة أرضية يشعر بها سكان إقليم تارودانت بالمغرب بقوة 4.8 درجات

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محمد بن مسعود - الدمام - ضربت هزةٌ ارتدادية بقوة 4.8 درجات، المناطق المتضررة جراء الزلزال بالمغرب، خصوصًا في مناطق #مراكش و#تارودانت و#الحوز.

وتتواصل في المغرب عمليات البحث عن ناجين من زلزال منطقة الحوز؛ حيث تستخدم السلطات المغربية طائرات مروحية ومُسَيرات وأعدادًا كبيرة من عناصر الجيش لتنفيذ عمليات الإنقاذ والإسعاف، وتقديم الإمدادات الأساسية في مناطق جبلية منكوبة بأقاليم: (الحوز، ومراكش، وشيشاوة، وتارودانت، ووارزازات).

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