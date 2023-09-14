انت الان تتابع ارتفاع الحرارة وفقدان للوزن.. "صحة الرياض" توضح أعراض وعوامل خطورة "سرطان الدم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 سبتمبر 2023, 7:21 صباحاً

أوضحت "صحة الرياض" أعراض وعوامل خطورة الإصابة بسرطان الدم. ولفتت إلى أن أعراض سرطان الدم تختلف من مريض لآخر، لكن قد تحدث واحدة أو أكثر منها؛ مثل ارتفاع درجة الحرارة والتعرق الليلي والالتهابات المتكررة وفقدان الوزن والصداع. وأضافت "صحة الرياض" في إنفوجراف نشرته اليوم أن هناك أعراضاً أخرى تتمثل في ألم المفاصل والنزيف الدموي وكدمات الجلد، وتضخم الغدد الليمفاوية والإعياء العام. وتابعت، أن عوامل الخطورة للإصابة بسرطان الدم تكمن في التعرض لإشعاع عالي الطاقة من قنبلة ذرية أو مصنع للطاقة النووية أو التعرض لكيميائيات مثل البنزين والفورمالدهايد واعتلالات الدم والعلاج الكيميائي أو الإشعاعي، الاختلالات الوراثية كمتلازمة داون، والتعرض لبعض الفيروسات التي قد تسبب أوراماً كالتهاب الكبد الوبائي "ب" وفيروس الإيدز، أو إصابة أحد أفراد العائلة به مسبقاً وهي حالة نادرة الحدوث.

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