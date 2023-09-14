هذه المدينة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة بـ47 مئوية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 سبتمبر 2023, 7:23 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الأحساء 47 مئوية، فيما سجلت السودة أدنى درجة حرارة 15 مئوية. وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، الأحساء 47 مئوية وكل من الدمام والصمان 46 درجة، فيما سجلت حفر الباطن والخرج 45 مئوية. وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 15 مئوية، تليها أبها 18 درجة والباحة وطريف 19 درجة وتبوك والطائف 22 مئوية وكل من عرعر وسكاكا ونجران وبيشة 24 درجة. وسجلت جازان والقنفذة أعلى نسبة رطوبة 85%.

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