انت الان تتابع تأشيرة وزيارة.. "الحج": تخطيط مسبق لرحلة العمرة تتيحه "نُسك" للأردنيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 سبتمبر 2023, 7:54 صباحاً

قالت وزارة الحج والعمرة: إن منصة "نسك" تتيح للمعتمرين الأردنيين التخطيط المسبق لرحلة العمرة. وأوضحت الوزارة أن خدمات منصة "نُسك" للمعتمرين الأردنيين تتمثل في "التقديم على التأشيرة، وحجز الخدمات". وبيّنت عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) أن الخدمات تشمل "استخراج تصاريح العمرة وزيارة الروضة الشريفة".

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