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جامعة طيبة تبدأ استقبال طلبات الدراسة للطلبة من خارج المملكة

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شكرا لقرائتكم جامعة طيبة تبدأ استقبال طلبات الدراسة للطلبة من خارج المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة، بدء استقبال طلبات التسجيل والقبول للطلبة غير السعوديين من خارج المملكة، وذلك عبر منصة “أدرس في ”.

خطوات ومعايير القبول

وبيّنت الجامعة أن التقديم يبدأ من اليوم، في 43 برنامجاً بـ 8 كليات، داعية إلى الاطلاع على خطوات ومعايير القبول في المنح المجانية والمدفوعة والمزايا التي يتم توفيرها للدارسين، من خلال منصة التسجيل عبر الرابط: studyinsaudi.moe.gov.sa .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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