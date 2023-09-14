خرج من تحت الأرض.. شاهد ما حدث في أنابيب للغاز جنوب روسيا

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، عن تسرب للغاز أعقَبَه حريق في خط أنابيب بيستشاني أوميت- ستوروزيفكا، الذي يمر تحت الأرض بمقاطعة ساراتوف جنوب روسيا والجنوب الشرقي من العاصمة موسكو، لم يسفر عن وقوع إصابات.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، جاء في بيان عن شركة "غازبروم ترانس غاز ساراتوف": "سجل انخفاض لضغط الغاز نَجَم عن تسرب في أنبوب قُطره 1000 مم، وهو الخط الأول من أنابيب بيستشاني أوميت- ستوروجيفكا، أعقبه حريق في عشب المنطقة قرب قرية كراسني أوكتيابر. وتعمل فِرَق الإطفاء على إخماد الحريق الممتد على هكتارين".

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