انت الان تتابع خلل يحمل خطراً.. "التجارة" تستدعي 145 مركبة مرسيدس "S-Class-20/22" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 سبتمبر 2023, 8:55 صباحاً

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 145 مركبة من نوع مرسيدس "S-Class" إصدار 2020 - 2022. وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء نتاجاً لخلل في تثبيت الوصلة الأرضية الكهربائية في الصندوق الخلفي، قد يؤدي لارتفاع حرارة التوصيلات وعدم عمل نظام الثبات الإلكتروني، مما يزيد من احتمالية وقوع حادث أو خطر نشوب حريق. وأشارت، عبر إنفوجراف معلوماتي، إلى أن الإجراء الواجب يتمثل في التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال (Recalla.sa)، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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