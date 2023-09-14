انت الان تتابع لقطة تحبس الأنفاس.. شاهد ما فعله شاب ليبي وسط سيول درنة الجارفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وسط المياه التي أغرقت مدينة "درنة"، نتيجة العاصفة دانيال، التي ضربت ليبيا وخلّفت الآلاف من الخسائر المادية والبشرية، ظهر شاب يقاوم تيار المياه، وهو متشبث بحبل ألقاه إليه مجموعة من الشباب، يحاولون إنقاذه على منطقة قريبة، وهو ما أصاب رواد وسائل التواصل الاجتماعي بحالة من التعاطف مع الشاب، والتأثر به وهو يصارع الموت.

وحسب "العربية. نت"، ففي مشهد يحبس الأنفاس، تم تداوله على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، ظهر الشاب في حالة إعياء شديدة وكأنه يعاني من إصابة، وظل متشبثًا بالحبل، ولكنه عاجز عن التقدم نحو منطقة الأمان بجوار مجموعة الإنقاذ؛ إلا أن مقاومته لتيار السيول مكّنته من الثبات وعدم الانجراف مع تيار المياه المندفع.

ورغم أن مقطع الفيديو لم يسجل مصير الشاب؛ لكنه أثار حالة من التعاطف والتأثر بمشهده وسط السيول، وأعطى لمحة عن المأساة الهائلة التي ضربت مدينة درنة وجرفت آلاف السكان بمنازلهم.