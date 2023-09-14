محافظ جدة يطّلع على خطة واستعدادات الدفاع المدني في حالات الأمطار

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 سبتمبر 2023, 11:42 صباحاً

اطّلع محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي اليوم، على عرض موجز تضمن خطة الإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة في حالات هطول الأمطار والسيول، كما اطّلع على الاستعداد والجاهزية في حالات الأمطار. جاء ذلك خلال لقائه بمقر المحافظة بالقائم بمهام وأعمال الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة العميد أحمد بن ناصر الغامدي . وأشاد المحافظ بالجهود التي يبذلها رجال الدفاع المدني خلال موسم هطول الأمطار.

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