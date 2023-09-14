انت الان تتابع بمشاركة 35 جهة من القطاعين الحكومي والخاص.. "الأرصاد" تطلق حملة "ما توقعت" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

دشّن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، في مقره الرئيس بجدة، حملة "ما توقعت" الإعلامية لتوعية المجتمع بأهمية الأرصاد الجوية في حياتنا اليومية، وضرورة متابعة حالة الطقس بشكل مستمر للوقاية من المخاطر الناجمة عن التغيرات الجوية المفاجئة.

ويأتي ذلك تزامنًا مع احتفالات المملكة باليوم العربي للأرصاد الذي يصادف 15 سبتمبر من كل عام.

وتهدف الحملة إلى زيادة مستوى الوعي لدى الجمهور بأهمية متابعة توقعات الطقس، وفهم المخاطر الناجمة عن التغيرات الجوية المفاجئة، وتعزيز السلامة العامة من خلال التحذير من المخاطر الجوية المحتملة، وتوفير توجيهات ونصائح للتصرف السليم في حالات الطقس السيئ.

وتسعى الحملة إلى تعزيز ثقافة الاستعداد للتغيرات الجوية المفاجئة، وبث روح التعاون والتكاتف في المجتمع لمواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات الجوية المفاجئة، والتشجيع على استخدام التكنولوجيا والتطبيقات الجوية لمتابعة التوقعات الجوية وتلقي التحذيرات المبكرة.

وتتجلى أهمية هذه الحملة في كونها مبادرة تستخدم استراتيجية التشويق لجذب الانتباه وزيادة الوعي بالمخاطر الطقسية، كما أن مشاركة المجتمع بكل فئاته في هذه الحملة ستكون لها فوائد عديدة وأهمية كبيرة؛ منها: تعزيز السلامة العامة، والحد من الخسائر الاقتصادية، وإبراز المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والأفراد في مجال توعية المجتمع بمخاطر التغيرات الجوية.