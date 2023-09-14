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استدعاء 145 مركبة مرسيدس S-Class لخلل فني

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شكرا لقرائتكم استدعاء 145 مركبة مرسيدس S-Class لخلل فني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن استدعاء 145 مركبة من نوع مرسيدس “S-Class” إصدار 2020 – 2022.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أن الاستدعاء جاء نتاجاً لخلل في تثبيت الوصلة الأرضية الكهربائية في الصندوق الخلفي، قد يؤدي لارتفاع حرارة التوصيلات وعدم عمل نظام الثبات الإلكتروني، مما يزيد من احتمالية وقوع حادث أو خطر نشوب حريق.

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وأشارت وزارة التجارة إلى أن الإجراء الواجب يتمثل في التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال (Recalla.sa)، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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