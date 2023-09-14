شكرا لقرائتكم فيصل بن نواف يشيد بدخول جامعة الجوف تصنيف شنغهاي والتايمز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أشاد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، بدخول جامعة الجوف تصنيف شنغهاي للجامعات العالمية للعام 2023 وتصنيف التايمز للجامعات الآسيوية، للمرة الأولى في تاريخها.

تصنيف عالمي

وأوضحت جامعة الجوف عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أن الجامعة صُنِّفت ضمن أفضل 1000 جامعة عالميًا في تصنيف شنغهاي، وذلك في منافسة ضمّت العديد من المؤسسات التعليمية حول العالم، والمرتبة ما بين 201 ـ 250 ضمن تصنيف التايمز للجامعات الآسيوية، وذلك نظير جهودها لتعزيز العملية التعليمية وجودة البحث والابتكار وتحسين مخرجاتها

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جاء ذلك خلال استقبال الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز في مكتبه اليوم، رئيس جامعة الجوف المكلف الدكتور محمد بن مفرج الحويطي، يرافقه عميد البحث العلمي المكلف الدكتور تركي العنزي، ووكيلة عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي الدكتورة هديل العطالله، حيث استعرض أمير الجوف هذا الإنجاز الذي حققته الجامعة، مقدّمًا التهنئة لمنسوبيها بما تحقق من منجزات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

دعم القيادة

وأكّد الأمير فيصل بن نواف أن دخول جامعة الجوف ضمن هذه التصنيفات العالمية يُعد ترجمة لدعم ورعاية القيادة الرشيدة لقطاع التعليم بكافة مؤسساته، وإنجازاً يضاف إلى إنجازات الوطن في هذا العهد الزاهر، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، سائلاً الله تعالى التوفيق لمواصلة التطور والتميّز محليًا ودوليًا.

فخر الجامعة

كما عبر منسوبو وطلبة جامعة الجوف عن فخرهم بإشادة أمير منطقة الجوف، بتحقيق الجامعة منجزًا عالميًا جديدًا بدخولها ضمن أفضل 1000 جامعة في العالم بحسب تصنيف شنغهاي العالمي للعام 2023م، ودخولها ضمن تصنيف التايمز العالمي للجامعات الآسيوية محققة المرتبة 201-250.