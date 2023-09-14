شكرا لقرائتكم المياه تستجيب لـ “المواطن” وتنهي معاناة مواطنة مع الصرف الصحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ردت شركة المياه الوطنية على ما نشرته صحيفة “متابعات الخليج 365” بتاريخ ٣ سبتمبر الجاري، بشأن شكوى مواطنة من تدفق مياه الصرف الصحي أمام منزلها منذ شهرين.

مباشرة الواقعة

وقالت الشركة ردًا على الشكوى التي نشرتها “متابعات الخليج 365”، إن فرقة الصيانة التابعة لشركة المياه الوطنية قد قامت فور ورود البلاغ بمباشرة موقع الطفح، واتضح قيام إحدى العقارات بالتعدي على الشبكة العامة عبر تنفيذ توصيلة للصرف الصحي بطريقة غير نظامية، سببت طفحًا لمياه الصرف الصحي.

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وتابعت أن فرقة الصيانة اتخذت الإجراءات الفنية اللازمة وذلك بفتح السدد ومعالجة الخط لرفع الضرر وإيقاف الطفح لحين استكمال الإجراءات النظامية وإزالة التوصيلة المخالفة ومعالجة أية آثار ناتجة عن التعدي، بالإضافة إلى أنه تم تحرير مخالفة تعدٍ على الشبكة بحق العقار المخالف وذلك وفق نظام حماية المرافق العامة.

وقدمت شركة المياه الشكر إلى “متابعات الخليج 365“، بسبب حرصها على خدمة متابعات الخليج 365 واهتمامها بطرح قضاياه، حيث إنها تسهم بذلك مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة وتوفير الراحة للمواطنين.

وأبدت المياه ترحيبها باستقبال اقتراحات واستفسارات أو شكاوى العملاء الكرام عن طريق منصاتها الرسمية.

تفاصيل الشكوى

وكشفت مواطنة عن معاناتها من تدفق مياه الصرف الصحي وانتشارها بالشارع الذي تسكن فيه وأمام منزلها بمدينة الرياض؛ ما سبب لهم انتشار الحشرات والروائح الكريهة.

شهران ولم تحل المشكلة

وأوضحت المواطنة أنها تقدمت ببلاغات عدة لشركة المياه والبلدية وأمانة الرياض الذين بدورهم أخبروها بأن مشكلتها مع منظم المياه.