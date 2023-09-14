شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة جديدة حول فشل إنتقال صلاح للاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حاولت إدارة اتحاد جدة، التعاقد مع محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي لقيادة هجوم “العميد” في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في جدة خلال شهر ديسمبر المقبل.

ورفض مسئوولي نادي ليفربول رحيل محمد صلاح وتمسك باستمرار اللاعب المصري بين صفوفه هذا الموسم.

وأوضح الخبير القانوني السعودي أحمد الأمير، مفاجأة حول فشل مفاوضات نادي اتحاد جدة لضم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية، التي أغلقت أبوابها في السابع من سبتمبر الجاري.



وقال القانوني أحمد الأمير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”، تويتر سابقًا أن محمد صلاح لم يستطع قبول عرض نادي الاتحاد لأن عقده مع ليفربول لا يسمح بهذه الخطوة.

وكتب الأمير قائلًا: “محمد صلاح في الموسم الماضي جدد عقده مع نادي ليفربول لثلاثة مواسم تقريبًا، ولا يوجد في العقد الجديد شرط خاص باطلاق اللاعب عن وصول عرض بمبلغ معين (Releasing Clause)”.

وواصل: “يبلغ محمد صلاح من العمر 31 سنة، وذلك يعني بأن اللاعب ما زال في الفترة المحمية من عقده الجديد”.

وتابع: “وبالتالي حتى لو كان هناك شرط جزائي وتم دفعه من قبل اللاعب، وانتقل لنادي الاتحاد فهناك إمكانية لإيقاف اللاعب من قبل فيفا متى ما رفع ناديه ليفربول شكوى، لأن اللاعب يعتبر انهى عقده دون سبب مشروع داخل الفترة المحمية والتي تستوجب ايقاع عقوبة رياضية تكون بالايقاف لفترة تتراوح بين 4-6 أشهر”.

وواصل في رده على استفسار أحد متابعيه، قائلًا: “محمد صلاح لم يملك أي وسيلة ضغط وكان الخيار الاوحد للنادي في القبول أو الرفض”.