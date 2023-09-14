شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكي يكشف موقفه من الانتقال للدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة، بالكشف موقفه من الانتقال لصفوف الدوري السعودي، وتألقه مع النادي الكتالوني.

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية، تصريحات لـ ليفاندوفسكي: المملكة العربية السعودية؟ الآن أنا لا أفكر في ذلك، أنا سعيد للغاية فيبرشلونة، في الفريق، في المدينة، مع عائلتي، كشخص، أنا سعيد.

وتابع: قبل جائحة فيروس كورونا، كانت فكرة الدوري الأمريكي لكرة القدم راسخة في ذهني، لكن بطريقة ما غيرت رأيي لاحقًا، بعد الانتقال لبرشلونة، من الصعب تخيل ذلك.

وأشار عن سجله التهديفي: يتعلق الأمر بأخذ الذكريات وتخزين كل لحظة وكل انتصار في عقلك، بعض التعليقات حول عدد الأهداف التيسجلتها كانت جنونية، خاصة في موسم الـ41 هدفًا في بايرن ميونخ (محطمًا الرقم القياسي المسجل باسم جيرد مولر في الدوري الألماني).

وأشار: قبل برشلونة كنت مجرد آلة، وهنا أصبحت إنسانًا مرة أخرى، عقليًا لم يعد تحطيم الأرقام القياسية هو هدفي الرئيسي، أهم شيءهو مساعدة فريقي على الفوز والاستمتاع بالمباريات.

واختتم: هذه هي سنواتي الأخيرة في عالم كرة القدم، ويتبقى منها سنتان، وربما ثلاث سنوات، لا تفهموني خطأ، ما زلت أرغب في تحقيق النجاح وتسجيل الأهداف، لكنني لست عنيدًا كما كنت من قبل.