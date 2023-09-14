شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي الهلال ينضم للفريق قبل مواجهة الرياض والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لمواجهة الفريق الأول الكروي بنادي الرياض غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

بونو ينتظم في مران الهلال السعودي

وانتظم المغربي ياسين بونو والسنغالي خاليدو كوليبالي، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في تدريبات الفريق اليوم عقب انتهاء مشاركتهم مع منتخبات بلادهما خلال فترة التوقف الدولي.

وبحسب ما نشرته جريدة “الرياضية”، فإن الثنائي ياسين بونو وخاليدو كوليبالي، لاعبا الفريق تدريبات مع بقية زملائهم في نادي الهلال، عقب انتهاء مشاركتهما مع منتخبي بلادهما خلال فترة التوقف الدولي.

يشار إلى أن، الثنائي المغربي ياسين بونو والسنغالي خاليدو كوليبالي انضما لصفوف نادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة، قادمين من إشبيلية الإسباني وتشيلسي الإنجليزي على الترتيب.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، صدارة بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 13 نقطة بعد مرور 5 جولات من المسابقة.